23 Eylül 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Ryan Babel'e Sergen Yalçın vetosu

Ryan Babel'e Sergen Yalçın vetosu
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 23.09.2020

’da düşünülmeyen ve ’a önerilen Hollandalı yıldız için , “Yıllık 2.5 milyon euro maliyet fazla yüksek” ifadesini kullandı.

, 'ın yüksek maliyeti nedeniyle kiralamak istediği 'i yıllık 2.5 milyon euro olan maaşından dolayı veto etti... Sarı-kırmızılıların kendisine takım aramasını istediği Babel için sürpriz bir proje gündeme geldi. G.Saray'dan yılda 2.5 milyon euro kazanan ve maaş indirimine gitmeyen Babel menajerler tarafından Beşiktaş'a önerildi. Beşiktaş yönetiminin kiralık olarak gündemine getirilen Babel'e Başkan ve teknik direktör 'dan veto geldi. Babel'in talep ettiği 2.5 milyon euro maaşı çok bulan Yalçın, Hollandalı futbolcunun transferi için talepkar olmayacağını Başkan Çebi'ye iletti ve Babel defteri açılmadan kapandı.

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Galatasaray formasıyla 23 resmi maçta 5 gol atan, 2 de asist yapan ve toplamda 7 gole katkı sağlayan Babel; Beşiktaş formasıyla ise 89 maçta rakip fileleri 29 kez havalandırdı, 12 gol pası verdi ve toplamda 41 gole doğrudan katkı verdi.

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