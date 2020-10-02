02 Ekim 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Valentin Rosier resmen Beşiktaş'ta

Beşiktaş transferi resmen açıkladı!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 02.10.2020 Giriş Tarihi: 02.10.2020

, forması giyen Fransız sağ bek 'i kadrosuna kattığını açıkladı.

, forması giyen Fransız sağ bek 'i kadrosuna kattığını açıkladı. Siyah-beyazlılar, transferi sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile duyurdu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Sezona Sergen Yalçın ile başlamazdım "Sezona Sergen Yalçın ile başlamazdım"
Süper Lig devlerini üzen haber! İşte yeni takımı Süper Lig devlerini üzen haber! İşte yeni takımı
Diaby'den flaş Beşiktaş itirafı! Bir daha asla... Diaby'den flaş Beşiktaş itirafı! "Bir daha asla..."
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör