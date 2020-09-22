22 Eylül 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Mario Balotelli gündemde

Mario Balotelli gündemde
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 22.09.2020

Beşiktaş yönetimi forvet transferini bu hafta içinde bitirmek için tüm şartlarını zorlarken, ortaya çıkan rakamlar ise yönetimi zor durumda bıraktı.

Beşiktaş yönetimi forvet transferini bu hafta içinde bitirmek için tüm şartlarını zorlarken, ortaya çıkan rakamlar ise yönetimi zor durumda bıraktı. ise bir kez daha gündeme geldi. Çünkü İtalyan oyuncu Beşiktaş'ın özellikle mali şartlarını kabul eden tek isim. ise bir kez daha önüne getirilen Balotelli için, "Daha önce dediğim gibi siz sorumluluk alırsanız, ben oynatmak için elimden geleni yaparım" ifadesini kullandı.
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