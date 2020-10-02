02 Ekim 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Miguel Borja'yı ertelediler

Borja'yı ertelediler
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 02.10.2020

Marca gazetesinin Güney Amerika edisyonu, Palmeiras'ın 'ın Miguel Borja için yaptığı teklifi çok düşük bulduğunu yazdı.

Marca gazetesinin Güney Amerika edisyonu, Palmeiras'ın 'ın Miguel Borja için yaptığı teklifi çok düşük bulduğunu yazdı. Aboubakar'ı alınmasına rağmen forvet arayışlarına devam etmesi yüzünden Palmeiras'ın mesaj göndererek Borja için bir görüşme daha teklif ettiğini, ancak siyah- beyazlıların görüşmeyi ertelediği öğrenildi.

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