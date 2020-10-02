Beşiktaş'ta Adem Ljajic gönderilirse Giuliano gelecek

Beşiktaş'ta Ljajic'in durumu halen belirsizliğini koruyor. Eğer Sırp oyuncu ayrılırsa Beşiktaş, Giuliano'ya imza attırmak istiyor.

Beşiktaş'ta Ljajic'in durumu halen belirsizliğini koruyor. Eğer Sırp oyuncu ayrılırsa Beşiktaş, Giuliano'ya imza attırmak istiyor. Teknik direktör Yalçın'ın, "Oyunu yönlendirecek oyuncu eksiğimizi kapatmak istiyoruz" açıklamasından sonra Giuliano ile bir görüşme yapıldı ve 'olumlu' yanıt alındı. Ancak Brezilyalı oyuncu Suudi Arabistan'daki takımından ayrılmasına rağmen henüz resmi bir girişim olmadı.

(Fotomaç)

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