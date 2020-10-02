02 Ekim 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Adem Ljajic gönderilirse Giuliano gelecek

Süper Lig devinden Giuliano sürprizi!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 02.10.2020

'ta Ljajic'in durumu halen belirsizliğini koruyor. Eğer Sırp oyuncu ayrılırsa Beşiktaş, 'ya imza attırmak istiyor.

'ta Ljajic'in durumu halen belirsizliğini koruyor. Eğer Sırp oyuncu ayrılırsa Beşiktaş, 'ya imza attırmak istiyor. Teknik direktör Yalçın'ın, "Oyunu yönlendirecek oyuncu eksiğimizi kapatmak istiyoruz" açıklamasından sonra Giuliano ile bir görüşme yapıldı ve 'olumlu' yanıt alındı. Ancak Brezilyalı oyuncu 'daki takımından ayrılmasına rağmen henüz resmi bir girişim olmadı.

(Fotomaç)

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