02 Ekim 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın'a güvenoyu

Çebi'den Yalçın'a güvenoyu
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 02.10.2020

Başkanı Ahmet Nur Çebi, teknik direktör 'a bir kez daha sahip çıktı.

Başkanı Ahmet Nur Çebi, teknik direktör 'a bir kez daha sahip çıktı. Başkan Çebi, "Sergen Yalçın hocamızla da birlikte güzel bir uyum içinde çalışarak futbol takımımızı yeni sezona hazır hale getirdik. Takımımızın bu süreçte elbette kaybedeceği puanlar olacaktır. Fakat bu sezon ligin daha da uzun soluklu olacağını ve futbolcuların tekrar bu ritme ayak uydurmaları için zamana ihtiyacı olduğunu da hesaba katmamız gerek. Güneşli günlere ulaşacağımızdan hiçbir şüphem yok, sizlerin de olmasın" diye konuştu.
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