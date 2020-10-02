Beşiktaş'tan Serkan Kırıntılı sürprizi

Beşiktaş, 35 yaşındaki Serkan Kırıntılı'nın transferi için Konyaspor ile olan sözleşmesini feshetmesini bekliyor. Bülent Korkmaz döneminde kadro dışı bırakılan ancak İsmail Kartal'ın göreve gelmesinin ardından affedilen tecrübeli kaleci Serkan Kırıntılı, Konyaspor'a veda etmek için görüşmelerini sürdürüyor.

Beşiktaş, 35 yaşındaki Serkan Kırıntılı'nın transferi için Konyaspor ile olan sözleşmesini feshetmesini bekliyor. Bülent Korkmaz döneminde kadro dışı bırakılan ancak İsmail Kartal'ın göreve gelmesinin ardından affedilen tecrübeli kaleci Serkan Kırıntılı, Konyaspor'a veda etmek için görüşmelerini sürdürüyor. Konyasspor ile bir yıl daha sözleşmesi olan ve yeşil-beyazlı kulüpten bonservisini bedelsiz almak için görüşen Kırıntılı, diğer yandan da Beşiktaş ile dirsek temasını sürdürüyor.



CUMA GÜNÜNE KADAR BEKLENİYOR

Konyaspor ile sözleşmesini feshettikten sonra Beşiktaş ile 1+1 yıllık sözleşme imzalaması beklenen 35 yaşındaki Serkan Kırıntılı'nın cuma gününe kadar sözleşme sorununu ortadan kaldırması bekleniyor. Ersin ve Utku'nun yanına bir de tecrübeli kaleci almak isteyen Beşiktaş'ta, teknik direktör Sergen Yalçın daha önce "Genç kalecilerimiz Ersin ve Utku'ya inanıyoruz ancak Süper Lig'in havasını bilen, tecrübeli bir kaleciye de hayır demeyiz" diyerek 1 numara takviyesi için açık kapı bırakmıştı.

(Fotomaç)

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