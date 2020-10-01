01 Ekim 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Lens büyük dert açacak

Lens büyük dert açacak
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 01.10.2020

Beşiktaş ile iki yıllık daha sözleşmesi bulunan 'in niyeti bozuk. İdmana alınmadığını notere tasdiklettiren Hollandalı, bunun bilgisini FIFPro ile paylaştı.

Beşiktaş ile iki yıllık daha sözleşmesi bulunan 'in niyeti bozuk. İdmana alınmadığını notere tasdiklettiren Hollandalı, bunun bilgisini FIFPro ile paylaştı. Bu gibi zamanlarda FIFPro, futbolcunun avukatlarıyla berber çalışıyor ve kulüp aleyhine FIFA'ya başvuruyor. FIFA 2018'de aldığı kararla futbolcuların kadro dışı bırakılmasını ve PAF takımıyla çalışma yapmasını engelleyen bir kural çıkarmıştı. Lens'in avukatının ayrıca Beşiktaş'a karşı "mobing" iddiasını da gündeme getirdiği, kulübü oyuncusunu ayrılması için psikolojik baskı altına aldığını iddia edeceği belirtildi.

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