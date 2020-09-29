29 Eylül 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Umut Nayir Kasımpaşa yolunda

Umut Nayir'a Süper Lig'de talip
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 29.09.2020

 Teknik Direktörü 'ın takımdan ayrılacağını duyurduğu golcü futbolcu Umut Nayir'e Kasımpaşa talip oldu.

Teknik Direktörü 'ın takımdan ayrılacağını duyurduğu golcü futbolcu Umut Nayir'e Kasımpaşa talip oldu. Sergen Yalçın'ın kararı sonrası görüşmelerin başladığı ekibiyle 1 yıllığına kiralık olarak anlaşma sağlayan siyah beyazlı kulübün, bu transferden bonservis ücreti talep etmediği oyuncunun maaşının Kasımpaşa tarafından karşılanacağı belirtildi.

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