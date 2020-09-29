Umut Nayir Kasımpaşa yolunda

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın takımdan ayrılacağını duyurduğu golcü futbolcu Umut Nayir'e Kasımpaşa talip oldu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın takımdan ayrılacağını duyurduğu golcü futbolcu Umut Nayir'e Kasımpaşa talip oldu. Sergen Yalçın'ın kararı sonrası görüşmelerin başladığı İstanbul ekibiyle 1 yıllığına kiralık olarak anlaşma sağlayan siyah beyazlı kulübün, bu transferden bonservis ücreti talep etmediği oyuncunun maaşının Kasımpaşa tarafından karşılanacağı belirtildi.

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