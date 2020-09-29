29 Eylül 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Servet kazanıyorlar

Servet kazanıyorlar
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 29.09.2020

Mirin ve Douglas'ın ardından Lens ile Umut da kaldı. Geçen sezon sözleşmesi feshedilen ile birlikte fayda sağlamadan para kazanan isim sayısı 5'e çıktı!

Mirin ve Douglas'ın ardından Lens ile Umut da kaldı. Geçen sezon sözleşmesi feshedilen ile birlikte fayda sağlamadan para kazanan isim sayısı 5'e çıktı! Bu sezon için Mirin'e 1 milyon 275 bin Euro, Douglas'a 800 bin Euro, Lens'e 1 milyon 950 bin Euro, Umut'a 2 milyon TL ücret ödeyen , Avcı'ya ise 10 milyon TL ödemeyi taahhüt etmişti. Bu 5 isme toplam 50 milyon TL ödemek zorunda.

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