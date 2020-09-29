29 Eylül 2020, Salı
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Servet kazanıyorlar
Mirin ve Douglas'ın ardından Lens ile Umut da kadro dışı kaldı. Geçen sezon sözleşmesi feshedilen Abdullah Avcı ile birlikte fayda sağlamadan para kazanan isim sayısı 5'e çıktı!
Mirin ve Douglas'ın ardından Lens ile Umut da kadro dışı kaldı. Geçen sezon sözleşmesi feshedilen Abdullah Avcı ile birlikte fayda sağlamadan para kazanan isim sayısı 5'e çıktı! Bu sezon için Mirin'e 1 milyon 275 bin Euro, Douglas'a 800 bin Euro, Lens'e 1 milyon 950 bin Euro, Umut'a 2 milyon TL ücret ödeyen Beşiktaş, Avcı'ya ise 10 milyon TL ödemeyi taahhüt etmişti. Bu 5 isme toplam 50 milyon TL ödemek zorunda.
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