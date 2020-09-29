Ljajic için flaş kontra

Beşiktaşlı yöneticiler Ljajic'i getiren Mirsad Türkcan'la bir görüşme yaptı, ama Türkcan'dan kontra bir cevap geldi.

Beşiktaşlı yöneticiler Ljajic'i getiren Mirsad Türkcan'la bir görüşme yaptı, ama Türkcan'dan kontra bir cevap geldi. Ljajic'i götürebileceğini ancak Kasımpaşa'dan Hajradinovic'i Beşiktaş'a getirmek istediğini anlattı. Ancak bu teklif olumlu karşılanmadı.

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