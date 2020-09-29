29 Eylül 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Ljajic için flaş kontra

Ljajic için flaş kontra
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 29.09.2020

Beşiktaşlı yöneticiler Ljajic'i getiren 'la bir görüşme yaptı, ama Türkcan'dan kontra bir cevap geldi.

Beşiktaşlı yöneticiler Ljajic'i getiren 'la bir görüşme yaptı, ama Türkcan'dan kontra bir cevap geldi. Ljajic'i götürebileceğini ancak Kasımpaşa'dan Hajradinovic'i Beşiktaş'a getirmek istediğini anlattı. Ancak bu teklif olumlu karşılanmadı.

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