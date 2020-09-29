29 Eylül 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta umutlu bekleyiş

Umutlu bekleyiş
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 29.09.2020

Takımda son durum iyi görünmese de transferin bitmesine 8 gün kala sağ bek ve bir santrfor transferinin daha yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Takımda son durum iyi görünmese de transferin bitmesine 8 gün kala sağ bek ve bir santrfor transferinin daha yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yeni transfer edilen Aboubakar ve Töre'nin kondisyon kazanması ve Atiba'nın iyileşmesi, Josef'in de takıma katılmasıyla, Yalçın'ın farklı bir Beşiktaş yaratması ihtimali, taraftarın en büyük isteği.

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