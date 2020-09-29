29 Eylül 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta savunma güven vermedi

Savunma güven vermedi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 29.09.2020

Ligedki 3 maçta da kalesini gole kapatamayan Kartal, rakiplerinin 6 golüne engel olamadı. 1994-95 sezonundan bu yana 3. haftalar itibarıyla en kötü savunmayla lige başladı.

Ligdeki 3 maçta da kalesini gole kapatamayan Kartal, rakiplerinin 6 golüne engel olamadı. 1994-95 sezonundan bu yana 3. haftalar itibarıyla en kötü savunmayla lige başladı. 5 resmi maçında da kalesini kapatamadı. Avrupa kupalarındaki 2 karşılaşmasında gollere engel olamayan Beşiktaş, ligdeki 3 maçı da gol yiyerek tamamladı.

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