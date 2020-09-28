Son dakika: Beşiktaşlı futbolcu Jeremain Lens süresiz kadro dışı bırakıldı
Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda karşılaştığı İttifak Holding Konyaspor'a 4-1'lik skorla mağlup olan Beşiktaş'ta Hollandalı futbolcu Jeremain Lens, süresiz kadro dışı bırakıldı. Lens'in Douglas ve Isimat-Mirin gibi takımdan ayrı çalışacağı öğrenildi.
Beşiktaş'ta Konyaspor karşısında alınan farklı mağlubiyet sonrası radikal kararlar alınmaya başlandı. Siyah-beyazlılarda Douglas ve Mirin'den sonra bir isim daha süresiz olarak kadro dışı bırakıldı.
Beşiktaş, idari ve teknik karar doğrultusunda Jeremain Lens'i süresiz kadro dışı bıraktı. Lens yarın itibariyle Douglas ve Mirin gibi A takımdan uzak antrenman yapacak.
LİSANSLARI DONDURULACAK!
Beşiktaş yönetimi Lens, Mirin ve Douglas takımdan ayrılmasa da lisanslarını dondurmayı planlıyor.
Josef'e geçici lisans çıkartılması durumunda Beşiktaş'ın yabancı futbolcu sayısı 13 olacak. Kalan 1 yabancı futbolcu hakkını santrafor transferinden yana kullanılacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama