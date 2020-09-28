28 Eylül 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika: Beşiktaşlı futbolcu Jeremain Lens süresiz kadro dışı bırakıldı

Beşiktaşlı yıldıza şok! Süresiz kadro dışı bırakıldı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 28.09.2020

Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda karşılaştığı İttifak Holding 'a 4-1'lik skorla mağlup olan Beşiktaş'ta Hollandalı futbolcu Jeremain Lens, süresiz bırakıldı. Lens'in Douglas ve Isimat-Mirin gibi takımdan ayrı çalışacağı öğrenildi.

Beşiktaş'ta karşısında alınan farklı mağlubiyet sonrası radikal kararlar alınmaya başlandı. Siyah-beyazlılarda Douglas ve Mirin'den sonra bir isim daha süresiz olarak bırakıldı.

Beşiktaş, idari ve teknik karar doğrultusunda Jeremain Lens'i süresiz kadro dışı bıraktı. Lens yarın itibariyle Douglas ve Mirin gibi A takımdan uzak antrenman yapacak.

LİSANSLARI DONDURULACAK!
Beşiktaş yönetimi Lens, Mirin ve Douglas takımdan ayrılmasa da lisanslarını dondurmayı planlıyor.

Josef'e geçici lisans çıkartılması durumunda Beşiktaş'ın yabancı futbolcu sayısı 13 olacak. Kalan 1 yabancı futbolcu hakkını santrafor transferinden yana kullanılacak.

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