Son dakika: Beşiktaşlı futbolcu Jeremain Lens süresiz kadro dışı bırakıldı

Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda karşılaştığı İttifak Holding Konyaspor'a 4-1'lik skorla mağlup olan Beşiktaş'ta Hollandalı futbolcu Jeremain Lens, süresiz kadro dışı bırakıldı. Lens'in Douglas ve Isimat-Mirin gibi takımdan ayrı çalışacağı öğrenildi.

Beşiktaş'ta Konyaspor karşısında alınan farklı mağlubiyet sonrası radikal kararlar alınmaya başlandı. Siyah-beyazlılarda Douglas ve Mirin'den sonra bir isim daha süresiz olarak kadro dışı bırakıldı.



Beşiktaş, idari ve teknik karar doğrultusunda Jeremain Lens'i süresiz kadro dışı bıraktı. Lens yarın itibariyle Douglas ve Mirin gibi A takımdan uzak antrenman yapacak.

LİSANSLARI DONDURULACAK!

Beşiktaş yönetimi Lens, Mirin ve Douglas takımdan ayrılmasa da lisanslarını dondurmayı planlıyor.

Josef'e geçici lisans çıkartılması durumunda Beşiktaş'ın yabancı futbolcu sayısı 13 olacak. Kalan 1 yabancı futbolcu hakkını santrafor transferinden yana kullanılacak.

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