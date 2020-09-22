22 Eylül 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta forvet bilmecesi

Forvet bilmecesi
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 22.09.2020

Nikola Kalinic’te beklemeye geçen siyah-beyazlılar, Koita ve Benteke için görüşmeleri sürdürüyor. Balotelli ismi de bir kez daha masaya yatırıldı.

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın boşluğu halen doldurulamadı. Trabzon ve Antalya maçlarında Larin ile sahaya çıkan siyah-beyazlılar, forvet mevkiindeki eksikliği gidermek için yaptığı görüşmelerden bir sonuç alamadı. Aboubakar, Ze Luis ve 'den olumlu yanıt alamayan yönetim, rotasını Nikola Kalinic'e çevirmişti. 32 yaşındaki Hırvat oyuncu ile el sıkışan ancak kulübü Atletico Madrid'den istediği indirimi alamayan siyahbeyazlılar bu transferde beklemeye geçti.

BONSERVİS ENGELİ

Fotomaç'ın haberine göre; siyah-beyazlılar bu arada diğer adaylarla da temaslarını kesmedi. İlk olarak Fode Koita ismi geldi. Hatta öyle ki, transferde adı Beşiktaş ile anılan Kasımpaşalı Koita, yönetim kararıyla kadro dışı bırakıldı. Siyah-beyazlılar, Thiam ve Fatih Öztürk transferlerinde olduğu gibi oyuncunun bonservis ücreti ödenmeden takıma katılmasını talep etmiş; Kasımpaşa yönetimi ise Beşiktaş'ın ilgisi sonrası Koita'nın bonservis bedelini 5 milyon euro olarak belirlemişti. Bu transfer de askıda kaldı.

BRUGGE DE PEŞİNDE

Beşiktaş'ın gündemine son gelen isim olan Benteke'de ise durum biraz karışık. İtalyan Calciomercato, siyah-beyazlıların 'ta forma şansı kalmayan Christian Benteke'ye teklif yaptığını yazdı. Haftada 125 bin sterlin, yılda 4.75 milyon sterlin kazanan ve 'ün listesinde olan Belçikalı oyuncu için Brugge dışında bir rakip çıkmazsa, Nikola Kalinic için gözden çıkarılan 2.5 milyon euro'ya Benteke'nin transferinin bitirilmesinin önünde engel olmayacak.

KALINIC

Nikola Kalinic, daha önce Milan, Atletico Madrid, Roma ve Fiorentina gibi önemli takımların formalarını terletti. Kariyeri boyunca 431 karşılaşmaya çıktı. 150 gol atıp, 46 da gol pası verdi.

KOITA

Kariyeri boyunca 240 resmi maça çıkan 29 yaşındaki Koita, bu periyotta 43 gol atarken, 20 de asist yaptı. En çok golünü Kasımpaşa formasıyla atan Gineli, 99 maçta rakip fileleri 27 kez havalandırdı.

BENTEKE

Daha önce Aston Villa, Mechelen, Liverpool, Kortrijk, Genk ve Standard Liege gibi takımların da formasını terleten Christian Benteke, profesyonel kulüp kariyerinde 392 resmi maçta oynayıp 129 gol, 54 asistlik performans sergiledi.

N'Koudou için Beşiktaş'a sürpriz teklif! Gitmeye sıcak bakıyor haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş’a 2. Mensah geliyor! Beşiktaş’a 2. Mensah geliyor!
N'Koudou için Beşiktaş'a sürpriz teklif! Gitmeye sıcak bakıyor N'Koudou için Beşiktaş'a sürpriz teklif! Gitmeye sıcak bakıyor
Beşiktaş'tan Sergen Yalçın açıklaması! Corona virüsü... Beşiktaş'tan Sergen Yalçın açıklaması! Corona virüsü...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör