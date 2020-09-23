23 Eylül 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

DeAndre Yedlin gemileri yaktı!

DeAndre Yedlin gemileri yaktı!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 23.09.2020

Sağ bek arayışlarına devam eden ’a Deandre Yedlin’den haber var.

'ın ABD'li sağ beki Yedlin hakkında 'la ilgili bir iddia ortaya atıldı. Skysport'un haberine göre DeAndre Yedlin, Beşiktaş'a olmak için Newcastle United ile antrenmanlara çıkmıyor. Beşiktaş ile Newcastle arasında transfer görüşmeleri devam ederken, İngiliz ekibi 1 sezon daha sözleşmesi bulunan Yedlin'den bonservis bedeli kazanmayı düşünüyor. Sky Sports, geçen hafta Yedlin'in Beşiktaş'a transferinin yakın olduğunu yazmıştı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Ryan Babel'e Sergen Yalçın vetosu Ryan Babel'e Sergen Yalçın vetosu
Şartlı Kartal Aboubakar Şartlı Kartal Aboubakar
Balotelli için Sergen Yalçın'a pres! Balotelli için Sergen Yalçın'a pres!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör