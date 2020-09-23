23 Eylül 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Aboubakar 23.30'da İstanbul'da olacak

Aboubakar'ın İstanbul'a geliş saati belli oldu
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 23.09.2020 Giriş Tarihi: 23.09.2020

Son dakika haberine göre; 'ın gündemindeki , bu gece saat 23:30'da 'a gelecek.

'ın anlaşmaya vardığı Kamerunlu golcü oyuncu bugün 23.30'da 'a gelecek. Kamerunlu futbolcu, yarın detaylı sağlık kontrollerinden geçecek.
Aboubakar saat 23.30'da İstanbul'a geliyor

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