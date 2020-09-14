Mensah’tan siftah!
Beşiktaş’ın Kayserispor’dan kiraladığı Ganalı ön libero, Süper Lig’deki ilk maçında ‘penaltıdan’ fileleri sarstı.
Bernard Mensah siyah-beyazlı forma altındaki ikinci maçında siftah yaptı. Kayserispor'dan kiralık olarak Beşiktaş'a gelen Ganalı ön libero, Trabzonspor karşısında başarılı bir futbol sergiledi. Atiba ile birlikte orta sahada basmadık yer bırakmayan Mensah, hücumda da etkili oldu. Bir şutu kale direği sıyıran oyuncu, 64'te kazanılan penaltıda ise topun başına gelerek farkı ikiye çıkardı. Soğukkanlı bir vuruşla top ile kaleciyi ayrı ayrı köşelere gönderen 25 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk lig maçında golle tanıştı. Mensah, PAOK ile oynanan Şampiyonlar Ligi eleme maçında da 70 dakika sahada kalmıştı.
NSAKALA TAM İSABET
Beşiktaş'ta yeni transferlerden en sivrilen isim Fabrice Nsakala'ydı. Kongolu futbolcu, sol bekteki futboluyla tam not aldı. Alanyaspor'dan transfer edilen Nsakala arkasına adam kaçırmazken, girdiği ikili mücadelelerin hemen hepsini kazandı. Hücuma da destek vererek, siyah-beyazlı taraftarları mest etti. Sosyal medyada, Nsakala için, "Ne top oynadı be..." yorumları yapıldı. Alanyaspor'dan gelen diğer isim Welinton ise Vida ile iyi bir ikili oluşturdu. Gelecek adına güven verdi.
Çok iyi hazırlandık
NSakala maça çok iyi hazırlandıklarını belirterek, "Bu galibiyeti hocamıza hediye ediyoruz. Onsuz olmak zordu. Büyük takımın taraftarının beklentisi büyüktür. PAOK maçında da beklenti büyüktü. O maçta olmadı. Ancak bugüne iyi hazırlandık ve galibiyeti aldık." ifadelerini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama