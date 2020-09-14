Mensah’tan siftah!

Beşiktaş’ın Kayserispor’dan kiraladığı Ganalı ön libero, Süper Lig’deki ilk maçında ‘penaltıdan’ fileleri sarstı.

Bernard Mensah siyah-beyazlı forma altındaki ikinci maçında siftah yaptı. Kayserispor'dan kiralık olarak Beşiktaş'a gelen Ganalı ön libero, Trabzonspor karşısında başarılı bir futbol sergiledi. Atiba ile birlikte orta sahada basmadık yer bırakmayan Mensah, hücumda da etkili oldu. Bir şutu kale direği sıyıran oyuncu, 64'te kazanılan penaltıda ise topun başına gelerek farkı ikiye çıkardı. Soğukkanlı bir vuruşla top ile kaleciyi ayrı ayrı köşelere gönderen 25 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk lig maçında golle tanıştı. Mensah, PAOK ile oynanan Şampiyonlar Ligi eleme maçında da 70 dakika sahada kalmıştı.

NSAKALA TAM İSABET

Beşiktaş'ta yeni transferlerden en sivrilen isim Fabrice Nsakala'ydı. Kongolu futbolcu, sol bekteki futboluyla tam not aldı. Alanyaspor'dan transfer edilen Nsakala arkasına adam kaçırmazken, girdiği ikili mücadelelerin hemen hepsini kazandı. Hücuma da destek vererek, siyah-beyazlı taraftarları mest etti. Sosyal medyada, Nsakala için, "Ne top oynadı be..." yorumları yapıldı. Alanyaspor'dan gelen diğer isim Welinton ise Vida ile iyi bir ikili oluşturdu. Gelecek adına güven verdi.

Çok iyi hazırlandık

NSakala maça çok iyi hazırlandıklarını belirterek, "Bu galibiyeti hocamıza hediye ediyoruz. Onsuz olmak zordu. Büyük takımın taraftarının beklentisi büyüktür. PAOK maçında da beklenti büyüktü. O maçta olmadı. Ancak bugüne iyi hazırlandık ve galibiyeti aldık." ifadelerini kullandı.

DİĞER