Beşiktaş'a Aboubakar müjdesi!

Beşiktaş'ın bir süredir transfer gündeminde bulunan Kamerunlu forvet Vincent Aboubakar, Porto'dan bonservisini alması durumunda siyah-beyazlı ekip için sağlık kontrolünden geçecek.

Yaz transfer döneminin henüz başlarında Burak Yılmaz'ı Fransız ekibi Lille'e gönderen Beşiktaş'ta forvet arayışları hız kesmeden sürüyordu.

İlk 11'e ambargo koyacak golcü bir oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen siyah-beyazlı ekip, Nikola Kalinic, Ze Luis, Balotelli ve Vincent Aboubakar gibi isimleri gündemine almıştı.

Kalinic'i kadrosuna katmaya çok yaklaşan Kara Kartal, ters köşe yaparak eski futbolcusu Vincent Aboubakar'ın transferinde büyük gelişme kat etti.

ÖNCE BONSERVİS SONRA SAĞLIK KONTROLÜ

Kamerunlu golcünün transferi için Porto'ya bonservis ödemek istemeyen Beşiktaş, Aboubakar'ın sözleşmesini feshetmesini bekliyor. 28 yaşındaki golcü bonservisini aldıktan hemen sonra sağlık kontrolüne girecek ve siyah-beyazlı ekibe imzayı atacak.

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