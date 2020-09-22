22 Eylül 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'a Aboubakar müjdesi!

Beşiktaş'a Aboubakar müjdesi!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 22.09.2020 Giriş Tarihi: 22.09.2020

'ın bir süredir  gündeminde bulunan Kamerunlu forvet , Porto'dan bonservisini alması durumunda siyah-beyazlı ekip için sağlık kontrolünden geçecek.

Yaz döneminin henüz başlarında Burak Yılmaz'ı Fransız ekibi Lille'e gönderen 'ta forvet arayışları hız kesmeden sürüyordu.

İlk 11'e ambargo koyacak golcü bir oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen siyah-beyazlı ekip, Nikola Kalinic, Ze Luis, Balotelli ve gibi isimleri gündemine almıştı.

Kalinic'i kadrosuna katmaya çok yaklaşan Kara Kartal, ters köşe yaparak eski futbolcusu Vincent Aboubakar'ın transferinde büyük gelişme kat etti.

ÖNCE BONSERVİS SONRA SAĞLIK KONTROLÜ

Kamerunlu golcünün transferi için Porto'ya bonservis ödemek istemeyen Beşiktaş, Aboubakar'ın sözleşmesini feshetmesini bekliyor. 28 yaşındaki golcü bonservisini aldıktan hemen sonra sağlık kontrolüne girecek ve siyah-beyazlı ekibe imzayı atacak.

Beşiktaş'a Aboubakar müjdesi!

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