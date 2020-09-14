14 Eylül 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Yalçın takımı coşturdu

Yalçın takımı coşturdu
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 14.09.2020

Beşiktaş'ta koronavirüs testi pozitif çıktığı için ile karşılaşacak takımının başında yer alamayan teknik direktör , mücadele öncesinde oyuncularıyla üzerinden görüştü, başarılar diledi.

Beşiktaş'ta koronavirüs testi pozitif çıktığı için ile karşılaşacak takımının başında yer alamayan teknik direktör , mücadele öncesinde oyuncularıyla üzerinden görüştü, başarılar diledi. İzolasyon ve tedavi sürecinde bulunan Yalçın, kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten futbolcularına Trabzonspor maçında başarılar dilerken, "Maçı kazansınlar yeter, cesaretli olsunlar, başka bir şeye gerek yok" dedi. Beşiktaşlı futbolcular da Trabzonspor'u mağlup ederek, hocalarının isteğini yerine getirdi.
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