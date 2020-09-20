20 Eylül 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş sağ bek için DeAndre Yedlin'i istiyor! Geliş tarihi...

Sağ bek adayı belirlendi! İşte o isim ve geliş tarihi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 20.09.2020

Sağ bek transferi yapmak isteyen Beşiktaş, bu mevki için adayını belirledi. Siyah-beyazlıların Newcastle United'da forma giyen DeAndre Yedlin'i listesine aldığı belirtildi ve oyuncunun Kartal'a geliş tarihi de açıklandı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Sağ bek pozisyonu için çalışmalarına devam eden Beşiktaş, aradığı ismi buldu. Todofichajes'in haberine göre DeAndre Yedlin, siyah beyazlı formayı giymeye çok yakın...

haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Ahmet Nur Çebi önderliğindeki Beşiktaş transfer komitesi, Yedlin transferi için Newscastle United yönetimiyle görüşmelerini sıklaştırmaya başladı. Oyuncu, Newcastle'ın gelecek sezon planlarına uymuyor ve Süper Lig devi, Yedlin'i mutlaka kadrosuna katmak istiyor.

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NEWSCASTLE SATMAK İSTİYOR

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre sezon sonunda oyuncunun sözleşmesinin sona erecek olmasından dolayı Newcastle United, kiralık anlaşmaya yanaşmıyor ve satış istiyor.

Beşiktaş'ın satın almak için maddi gücünün olmaması bu transferi zorlaştırsa da, zorunlu satın alma opsiyonuyla Yedlin'in transferinin mümkün olabileceği ifade ediliyor.

"GELECEK HAFTA GELİYOR" İDDİASI

Öte yandan Beşiktaş'ın Yedlin transferini bir an önce sonlandırmak istediği aktarılırken, oyuncunun gelecek hafta İstanbul'a gelebileceği kaydedildi.

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