13 Eylül 2020, Pazar
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Sergen Yalçın'dan Trabzonspor maçı öncesi motivasyon konuşması!
Corona virüsü testinin pozitif çıkması nedeniyle Trabzonspor maçında takımın başında yer alamayacak olan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, dev maç öncesi takıma mesaj gönderdi. Yalçın, "Maçı kazansınlar yeter, başka bir şeye gerek yok." dedi.
Süper Lig'in ilk haftasındaki dev maçta Trabzonspor'un konuğu olacak Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, kritik karşılaşma öncesi futbolcularla görüntülü sohbet gerçekleştirdi. Oyuncularına mesaj gönderen Yalçın, "Maçı kazansınlar yeter, başka bir şeye gerek yok." dedi. Futbolcular da hocalarına geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan video, kısa süre içerisinde çok sayıda etkileşim aldı.
İşte o video:
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