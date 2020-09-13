13 Eylül 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Sergen Yalçın'dan Trabzonspor maçı öncesi motivasyon konuşması!

Dev maç öncesi motivasyon konuşması! Maçı kazansınlar yeter
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 13.09.2020

Corona virüsü testinin pozitif çıkması nedeniyle maçında takımın başında yer alamayacak olan Teknik Direktörü , dev maç öncesi takıma mesaj gönderdi. Yalçın, "Maçı kazansınlar yeter, başka bir şeye gerek yok." dedi.

'in ilk haftasındaki dev maçta 'un konuğu olacak 'ta teknik direktör , kritik karşılaşma öncesi futbolcularla görüntülü sohbet gerçekleştirdi. Oyuncularına mesaj gönderen Yalçın, "Maçı kazansınlar yeter, başka bir şeye gerek yok." dedi. Futbolcular da hocalarına geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan video, kısa süre içerisinde çok sayıda etkileşim aldı.

İşte o video:

Sergen Yalçın'dan dev maç öncesi takıma mesaj

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