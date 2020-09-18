18 Eylül 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Al Ahli Beşiktaş ve Josef de Souza'yı dava etti! FIFA...

Al Ahli'den Beşiktaş'a dava! Josef transferinde...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 18.09.2020 Giriş Tarihi: 18.09.2020

ile sözleşmesini fesheden ve 'a olan Josef de Souza, siyah-beyazlılarla 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Arabistan ekibi, bu transferden dolayı Beşiktaş ve Brezilyalı oyuncuyu dava edeceğini açıkladı.

Siyah beyazlıların serbest oyuncu olarak ettiği Josef de Souza'nın tüm ödemelerinin yapıldığı halde haksız fesih yaptığını iddia eden Kulübü, lisans için gereken evrakları da göndermedi.

Josef de Souza'dan yanıt gecikmedi:

Josef de Souza ise Al Ahli'nin sosyal medya üzerinden yaptığı resmi açıklamanın altına cevap olarak, "Neden bize imzaladığımız anlaşmayı göstermiyorsunuz ve neden sözleşmeyi bozmadan önce kaç kez ödeme istediğimizin e-postalarını göstermiyorsunuz? Ne yazık ki kulübü kontrol edenler amatör. Kulüp çok büyük ama yönetim Ahli'yi küçültüyor" diye yazdı.

Josef ayrıca kendi sosyal medya hesabından da kendisini her zaman destekleyen Al Ahli taraftarlarına teşekkür etti.

Al Ahli'den Josef ve Beşiktaş'a dava! 'a dava!

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