Al Ahli Beşiktaş ve Josef de Souza'yı dava etti! FIFA...
Al Ahli ile sözleşmesini fesheden ve Beşiktaş'a transfer olan Josef de Souza, siyah-beyazlılarla 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Arabistan ekibi, bu transferden dolayı Beşiktaş ve Brezilyalı oyuncuyu dava edeceğini açıkladı.
Siyah beyazlıların serbest oyuncu olarak transfer ettiği Josef de Souza'nın tüm ödemelerinin yapıldığı halde haksız fesih yaptığını iddia eden Al Ahli Kulübü, lisans için gereken evrakları da göndermedi.
???? ??????..#?????? pic.twitter.com/TF8atgR90S— ?????? ?????? ??????? (@ALAHLI_FC) September 18, 2020
Josef de Souza'dan yanıt gecikmedi:
Josef de Souza ise Al Ahli'nin sosyal medya üzerinden yaptığı resmi açıklamanın altına cevap olarak, "Neden bize imzaladığımız anlaşmayı göstermiyorsunuz ve neden sözleşmeyi bozmadan önce kaç kez ödeme istediğimizin e-postalarını göstermiyorsunuz? Ne yazık ki kulübü kontrol edenler amatör. Kulüp çok büyük ama yönetim Ahli'yi küçültüyor" diye yazdı.
Josef ayrıca kendi sosyal medya hesabından da kendisini her zaman destekleyen Al Ahli taraftarlarına teşekkür etti.
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