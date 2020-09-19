19 Eylül 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş-Rio Ave maçının hakemi açıklandı

Beşiktaş - Rio Ave maçına Alman hakem
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 19.09.2020

Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda oynanacak - maçını Almanya Futbol Federasyonu'ndan yönetecek.

'dan yapılan açıklamaya göre siyah-beyazlıların ile oynayacağı karşılaşmada görev alacak. Siebert'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jan Seidel ve Rafael Foltyn yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alman Florian Badstübner olacak.

ile Rio Ave arasındaki karşılaşma, 24 Eylül Perşembe günü saat 20.00'de Vodafone Park'ta oynanacak.

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