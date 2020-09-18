Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Atletico Madrid'den kiraladığı Francisco Montero'nun lisansını çıkardı. İspanyol defans oyuncusu, Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak Antalyaspor karşısında şans verilmesi halinde oynayabilecek.

Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek Beşiktaş'ta yaşanan son gelişme yüzleri güldürdü. Siyah-beyazlılar, iki hafta önce La Liga ekibi Atletico Madrid'den kiraladığı Franscisco Montero'nun lisans problemini çözdü.

Beşiktaş, Josef de Souza'nın transferi nedeniyle bir süre bekletilen genç stoperin lisansını 2 hafta gecikmeli de olsa çıkardı. TFF'ye bildirilen İspanyol futbolcu, Antalyaspor maçında görev verilmesi halinde forma giyebilecek.

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