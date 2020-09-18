18 Eylül 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Francisco Montero'nun lisansını çıkardı! Antalyaspor karşısında oynayabilecek mi?

Lisansı çıkarıldı! Antalyaspor karşısında oynayabilecek mi?
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 18.09.2020 Giriş Tarihi: 18.09.2020

çalışmalarına devam eden , 'den kiraladığı Francisco Montero'nun lisansını çıkardı. İspanyol defans oyuncusu, Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak Antalyaspor karşısında şans verilmesi halinde oynayabilecek.

Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek 'ta yaşanan son gelişme yüzleri güldürdü. Siyah-beyazlılar, iki hafta önce La Liga ekibi 'den kiraladığı Franscisco Montero'nun lisans problemini çözdü.

Beşiktaş, Josef de Souza'nın transferi nedeniyle bir süre bekletilen genç stoperin lisansını 2 hafta gecikmeli de olsa çıkardı. TFF'ye bildirilen İspanyol futbolcu, Antalyaspor maçında görev verilmesi halinde forma giyebilecek.

Beşiktaş yeni transferin lisansını çıkardı! haberin devamı

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