Aboubakar gemileri yaktı
Yalçın’ın “Görüştüğümüz forvetlerden biri” dediği Abou, Porto ile sözleşme feshi için anlaştı. Testleri iyi çıkarsa imzayı atacak.
Beşiktaş'ta forvet transferi sonlanmak üzere. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın önceki gün yaptığı basın toplantısında adını açıkça söyleyerek "Evet aradığımız ve görüştüğümüz forvetlerden biri. Ayrıca iyi bir golcü" dediği Aboubakar ile ilgili dün Portekiz basınında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Abola'da yer alan habere göre, Vincent Aboubakar ile Porto kulübünün yöneticileri yapılan görüşmeler sonucunda sözleşme feshi konusunda uzlaşma sağladı. Kamerunlu golcünün 2021 yılında bitecek olan sözleşmesi kısa süre içinde feshedilecek.
TARAFTARIN SEVGİLİSİ
Vincent Aboubakar'ın ismi uzun süredir Beşiktaş'la anılıyordu. 2016/17 sezonunda Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Aboubakar; ligde 27 maçta 12 gol, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarında ise 9 maçta 6 gol atarak siyah-beyazlı taraftarların beğenisini kazanmıştı. Ancak sezon sonunda 10 milyon Euro olan satın alma opsiyonu kullanılmayınca Porto'ya geri dönmüştü. Porto'ya döndükten sonra ağır bir sakatlık geçiren Aboubakar, mavi-beyazlı forma altında son 3 sezonda 63 maça çıktı ve 41 gole direkt katkı (32 gol, 9 asist) sağladı.
ÇOK DETAYLI TEST YAPILDI
Sergen Yalçın'ın "Ciddi bir sakatlık sorunu var. Sakatlıktan geçebilir mi bilmiyorum" dediği Aboubakar'ın Portekiz'de bir kez daha sağlık kontrolünden geçirildiği ifade edildi. Kamerunlu forvetin testlerinin ayrıca İsviçre'ye de gönderileceği ve buradan gelecek yanıta göre hareket edileceği öğrenildi.
KATAR'I GERİ ÇEVİRDİ
Aboubakar'ın kendisine Katar'dan gelen teklifi reddettiği ifade edildi. Kamerunlu yıldız Porto'dan yıllık 3.6 milyon euro (1.8 milyon euro net) alıyor. Portekiz ekibinin maaş yükünden kurtulmak ve tasarruf yapmak için her türlü çabayı gösterdiği için oyuncunun ayrılmasına sıcak baktığı belirtildi.
Aboubakar, Kamerun Milli Takımı ile 63 maça çıktı ve fileleri 20 kez sarstı. 28 yaşındaki forvetin Porto ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.
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