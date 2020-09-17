17 Eylül 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta B planı Dyego Sousa!

Beşiktaş'ta B planı: Dyego Sousa!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 17.09.2020

Siyah-beyazlılar, bonservisi Shenzhen’de olan ve ’da kiralık oynayan için temsilcisiyle temasa geçerek yeni bir teklifte bulunacak.

'ta gündem golcü transferi olurken, aday listesi gün geçtikte kabarmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılar olumsuz bir senaryoya karşı B planını da hazırladı. Alınan bilgilere göre yönetim, Kalinic'in alternatifi olarak 'yı belirledi. 'da kiralık olarak oynayan Brezilyalı futbolcunun bonservisi kulübü Shenzhen'de bulunuyor. Benfica'nın 31 yaşındaki Sou sa'nın performansından memnun olmadığı ve aralık ayında bitecek olan kiralık sözleşmesini uzatmayı düşünmediği, Beşiktaş yönetiminin oe gelişmeleri yakından izlediği belirtildi. 31 yaşındaki Sousa, Portekiz'de Benfica'nın dışında Braga, Maritimo ve Tondela formasını giydi. Benfica'da 13 resmi maça çıkan Sousa gol atamazken, 2 asist yaptı.
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