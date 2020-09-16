16 Eylül 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Mert Yılmaz için 3 taksit

Kartal'dan genç yıldız için 3 taksit
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 16.09.2020

Bayern’de oynayan 21 yaşındaki sağ bek için 500 euro bin önerildi. Alman ekibi peşin 600 bin istedi. Yönetim 3 taksitte ödemeyi teklif etti. Görüşmeler sürüyor.

Sağ bek transferi için çalışmalarn yapan 'ın gündemine Almanya'dan bir gurbetçi geldi. Siyah-beyazlıların, genç takımında oynayan için Alman kulübüyle masaya oturduğu kaydedildi. Kıran kırana geçen görüşmelerde Beşiktaş'ın 500 bin euro teklif ettiği, Bayern'in ise 1 milyon euro istediği kaydedildi. Bu ücret ikinci görüş mede 600 bin euro'ya düştü ancak Bayern, bu bedeli nakit olarak istediğini Beşiktaşlı yetkililere iletti. Beşiktaş, 600 bin euro'yu üç taksitle ödeyelim derken; Alman kulübü bu ücretin ödenmesi konusunda soru işaretlerinden ötürü taksit seçeneğine yanaşmadı. 21 yaşındaki sağ bekin son durumu birkaç içinde netleşecek. Mert olmazsa rota yine Sangare'ye dönecek.
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