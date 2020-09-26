26 Eylül 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Vincent Aboubakar resmen Beşiktaş'ta

Beşiktaş transferi resmen açıkladı!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 26.09.2020 Giriş Tarihi: 26.09.2020

, Porto forması giyen eski futbolcusu 'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Son dakika Beşiktaş haberleri...

, 'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Siyah-beyazlıların resmi sitesinden Aboubakar'ın transferine ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon çalışmaları kapsamında, 2016-17 sezonunda da formamızı giymiş, Kamerunlu forvet Vincent Aboubakar ile sözleşme imzalamıştır.

2016-17 sezonunda kazandığımız şampiyonluğunda pay sahibi olan Vincent Aboubakar'a yeniden hoş geldin der, başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Vincent Aboubakar resmen Beşiktaş'ta

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