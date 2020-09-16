16 Eylül 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika: Beşiktaş'ta corona virüsü şoku! 12 kişi pozitif

Beşiktaş'ta corona virüsü şoku! 12 kişi...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 16.09.2020 Giriş Tarihi: 16.09.2020

resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, altyapıda 7'si sporcu 5'i teknik ekip üyesi 12 kişinin testi pozitif çıktı.

Siyah beyazlı ekipte yapılan son testlerinin sonuçları belli oldu.

'tan konuyla ilgili şu resmi açıklama yapıldı:

"Beşiktaş Futbol Akademi bünyesinde bulunan sporcularımız ile teknik ve idari kadro personelimize, rutin Covid-19 tanı testi uygulanmış, yapılan testler neticesinde yedi sporcumuz ile beş teknik ekip üyemizde Covid-19 pozitif tespit edilmiştir.

Covid-19 testi pozitif sonuç veren sporcu ve teknik ekip üyelerimizin tedavi ve izolasyon süreçleri ile BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nin dezenfekte çalışmaları ivedilikle başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
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