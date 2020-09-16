16 Eylül 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Gökhan Töre şaşırttı!

Gökhan Töre şaşırttı!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 16.09.2020

’nin istediği maaş yönetimi şaşırttı. 1.2 milyon euro talep edince tartışılmaya başlandı.

Kanat takviyesi için uzun süredir girişimlerde bulunulan 'nin talep ettiği maaş yönetimde şaşkınlığa neden oldu. Siyah-beyazlıların 3 milyon TL + bonuslar teklif ettiği yıldız futbolcu senelik 1.2 milyon euro istedi. Bunun üzerine yönetimde transferin gerçekleşip gerçekleşmemesi üzerine tartışmalar başladı. Bazı isimler Töre'nin geçen sezonki performansını hatırlatarak istediği paranın çok olduğunu belirtti. Konu 'la görüşülecek.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
İstanbul devi için transfer açıklaması! Sangare konusunda anlaştık İstanbul devi için transfer açıklaması! "Sangare konusunda anlaştık"
Kartal'dan genç yıldız için 3 taksit Kartal'dan genç yıldız için 3 taksit
Dost sohbeti Dost sohbeti
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör