16 Eylül 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

En zayıf halka kim olacak?

En zayıf halka kim olacak?
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 16.09.2020

Yabancı krizi kapıda. Forvet ve sağ bek takviyeleri sonrası bir yabancı fazla olacak. Kısa zamanda bir isim elden çıkarılacak.

'ta son olarak Josef takıma katılmıştı. Brezilyalı orta saha ve Montero transferiyle kadrodaki yabancı sayısı 15'e yükseldi. Fakat kısa süre önce yönetim kararıyla Douglas ve Mirin, kadro dışı bırakılmıştı. Bu iki futbolcunun takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, forvet ve sağ bek takviyeleriyle yabancı futbolcu sayısı tekrar 15'e yükselecek. 14 yabancı kuralının bu sezon da geçerli olacağı göz önünde bulundurulduğunda teknik heyet, kısa süre içinde yabancı futbolculardan en az biriyle yolları ayırmak zorunda kalacak. Yalçın'ın bu süreçte nasıl bir karar vereceği merak konusu.
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