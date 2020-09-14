14 Eylül 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Sercan Dikme: Beşiktaş'ın Aboubakar'a ilgisi kalmadı

Aboubakar Beşiktaş'a transfer olacak mı? Canlı yayında açıkladı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 14.09.2020

A Spor muhabiri , Hattı programında 'ın transfer gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Dikme, siyah-beyazlıların transfer gündemindeki Vincent ile ilgili "Artık Beşiktaş'ın Aboubakar transferine dair bir ilgisi kalmadı." dedi.

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