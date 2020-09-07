07 Eylül 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Kalinic gelirse hazır gelecek

Kalinic gelirse hazır gelecek
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 07.09.2020

Forvet hattı için düşünülen Nikola Kalinic'in transferi tamamlanırsa mükemmel bir çalışma süreci sonrasında siyah-beyazlı formayı giyecek.

Forvet hattı için düşünülen Nikola Kalinic'in transferi tamamlanırsa mükemmel bir çalışma süreci sonrasında siyah-beyazlı formayı giyecek. Çünkü Sırp golcü, Diego Simeone tarafından Atletico'nun hem ilk hem de ikinci sezon öncesi kampında yer aldı. Simeone, Diego Costa'nın Covid-19 testi pozitif çıktığı için Kalinic'i tüm idmanlarda kullandığını açıkladı. Performansından memnun olduğu oyuncular arasında saydı.

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