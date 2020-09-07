07 Eylül 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Trabzonspor hazırlığı

Beşiktaş'ta Trabzonspor hazırlığı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 07.09.2020

Siyah beyazlı takım, Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda oynayacağı derbisinin hazırlıklarına bugün kaldığı devam edecek.

Siyah beyazlı takım, Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda oynayacağı derbisinin hazırlıklarına bugün kaldığı devam edecek. Dünü dinlenerek geçiren Beşiktaşlı futbolcular, 1 günlük iznin ardından Nevzat Demir Tesisleri'nde top başı yapacak. Antremanda taktik çalışmalar üzerinde durulacak.

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