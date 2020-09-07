07 Eylül 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Bu hafta bitecek

Bu hafta bitecek
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 07.09.2020

, başkan Çebi’ye “Forvet ne oldu?” diye sordu Başkan da “Gelecek hafta o sıkıntı bitecek” sözünü verdi.

Beşiktaş'ta halen bir sonuca kavuşmayan forvet takviyesi liglerin başlamasına kısa bir süre kala teknik direktör 'ı alarma geçirdi. Tecrübeli çalıştırıcının, geçtiğimiz günlerde başkan Ahmet nur Çebi ile idman sonrası özel bir görüşme yaparak "Diğer bölgeleri birkaç hafta daha idare edebiliriz ama forvet sıkıntısını bir an önce çözersek iyi olur" dediği belirtildi.

Daha önce bu konuda sıkı çalışmalar yaptıklarını söyleyen başkan Çebi'nin de "Görüştüğümüz isimleri biliyorsun. Gelecek hafta (bu hafta) içinde büyük bir terslik olmazsa bu sıkıntıyı çözeceğiz" sözü verdiği kaydedildi. Transfer dönemi başından bu yana Balotelli, Aboubakar, Cisse, Kalinic gibi santrforlarla masaya oturan siyah-beyazlı kulüp son olarak Maxim ChoupoMoting için girişimlere başlamıştı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş ayrılığı resmen duyurdu! Beşiktaş ayrılığı resmen duyurdu!
Rafael'den Beşiktaş iddialarına yanıt Rafael'den Beşiktaş iddialarına yanıt
Beşiktaş'tan transfer hamlesi! Sözleşme detayları... Beşiktaş'tan transfer hamlesi! Sözleşme detayları...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör