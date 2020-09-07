Bu hafta bitecek
Sergen Yalçın, başkan Çebi’ye “Forvet ne oldu?” diye sordu Başkan da “Gelecek hafta o sıkıntı bitecek” sözünü verdi.
Beşiktaş'ta halen bir sonuca kavuşmayan forvet takviyesi liglerin başlamasına kısa bir süre kala teknik direktör Sergen Yalçın'ı alarma geçirdi. Tecrübeli çalıştırıcının, geçtiğimiz günlerde başkan Ahmet nur Çebi ile idman sonrası özel bir görüşme yaparak "Diğer bölgeleri birkaç hafta daha idare edebiliriz ama forvet sıkıntısını bir an önce çözersek iyi olur" dediği belirtildi.
Daha önce bu konuda sıkı çalışmalar yaptıklarını söyleyen başkan Çebi'nin de "Görüştüğümüz isimleri biliyorsun. Gelecek hafta (bu hafta) içinde büyük bir terslik olmazsa bu sıkıntıyı çözeceğiz" sözü verdiği kaydedildi. Transfer dönemi başından bu yana Balotelli, Aboubakar, Cisse, Kalinic gibi santrforlarla masaya oturan siyah-beyazlı kulüp son olarak Maxim ChoupoMoting için girişimlere başlamıştı.
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