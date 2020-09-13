13 Eylül 2020, Pazar
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Tyler Boyd'dan müthiş gol! İşte o pozisyon
Süper Lig'in ilk haftasındaki derbide Trabzonspor deplasmanına konuk olan Beşiktaş, mücadelenin 29. dakikasında Tyler Boyd'un ceza sahası dışından attığı golle 1-0 öne geçti. İşte gol pozisyonu...
Süper Lig'in açılış haftasındaki dev maçta Trabzonspor ile Beşiktaş, Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı takımın Birleşik Amerikalı futbolcusu Tyler Boyd, attığı muhteşem golle takımını öne geçirdi.
Mücadelenin 29. dakikasında sol çaprazdan yaptığı düzgün vuruşla takımını 1-0 öne geçiren Boyd, Beşiktaş adına sezonun ilk golünü kaydetti.
İşte o pozisyon:
*Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.
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