13 Eylül 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Tyler Boyd'dan müthiş gol! İşte o pozisyon

Boyd'dan müthiş gol! İşte o pozisyon
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 13.09.2020 Giriş Tarihi: 13.09.2020

'in ilk haftasındaki derbide deplasmanına konuk olan , mücadelenin 29. dakikasında 'un ceza sahası dışından attığı golle 1-0 öne geçti. İşte gol pozisyonu...

'in açılış haftasındaki dev maçta ile , Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı takımın Birleşik Amerikalı futbolcusu , attığı muhteşem golle takımını öne geçirdi.

Mücadelenin 29. dakikasında sol çaprazdan yaptığı düzgün vuruşla takımını 1-0 öne geçiren Boyd, Beşiktaş adına sezonun ilk golünü kaydetti.

İşte o pozisyon:

*Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
İşte Fırtına'nın penaltı beklediği pozisyon! İşte Fırtına'nın penaltı beklediği pozisyon!
Beşiktaş'ta şok sakatlık! Beşiktaş'ta şok sakatlık!
Beşiktaş'ta flaş gelişme! Larin... Beşiktaş'ta flaş gelişme! Larin...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör