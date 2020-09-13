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BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı öncesi flaş gelişme! Cyle Larin...

Beşiktaş'ta flaş gelişme! Larin...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 13.09.2020 Giriş Tarihi: 13.09.2020

Süper Lig'in ilk haftasında ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Cyle 'in durumu merak konusu olmuştu. Kanadalı forvet, 'ın yokluğunda takımın başında sahaya çıkacak olan 'e oynamak istediğini söyledi. İşte detaylar...

Süper Lig'de heyecan 1. hafta karşılaşmaları ile sürüyor. Öte yandan ligin ilk haftası zorlu bir derbiye sahne oluyor. sahasında Beşiktaş'ı ağırlarken zorlu derbi öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Kanadalı oyuncu Cyle 'in, gerçekleştirilen maç toplantısında bugün 'ın yokluğunda teknik direktörlük koltuğunda oturacak olan 'e "Sakatlığım var ama dayanabilecek güçteyim. 11'de oynamak istiyorum" dediği öğrenildi.

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