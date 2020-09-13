Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı öncesi flaş gelişme! Cyle Larin...

Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Cyle Larin'in durumu merak konusu olmuştu. Kanadalı forvet, Sergen Yalçın'ın yokluğunda takımın başında sahaya çıkacak olan Murat Şahin'e oynamak istediğini söyledi. İşte detaylar...

Süper Lig'de heyecan 1. hafta karşılaşmaları ile sürüyor. Öte yandan ligin ilk haftası zorlu bir derbiye sahne oluyor. Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı ağırlarken zorlu derbi öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Kanadalı oyuncu Cyle Larin'in, gerçekleştirilen maç toplantısında bugün Sergen Yalçın'ın yokluğunda teknik direktörlük koltuğunda oturacak olan Murat Şahin'e "Sakatlığım var ama dayanabilecek güçteyim. 11'de oynamak istiyorum" dediği öğrenildi.

DİĞER