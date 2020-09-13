İşte Trabzonspor'un penaltı beklediği pozisyon!

Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş, Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Bordo-mavili takım, mücadelenin 45. dakikasında Nwakaeme'nin şutunda Welinton'a çarpan topta penaltı bekledi.

Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Medical Park Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada bordo-mavililer ilk yarının son dakikasında penaltı bekledi.

Sol çaprazdan Necip'in üzerine giden Nwakaeme, rakibinden sıyrıldıktan sonra sert bir şut çıkardı.

Yıldız futbolcunun şutu ceza sahası içinde Welinton'a çarptı.

Bordo-mavililer bu pozisyonda penaltı bekledi fakat maçın hakemi Ali Şansalan oyunu devam ettirdi.

Yerde kalan Welinton ise yapılan tedavinin ardından oyuna devam etti.

İşte o pozisyon:

Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

DİĞER