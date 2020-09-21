21 Eylül 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Sergen Yalçın'ın corona virüsü testinin negatif çıktığını açıkladı

Beşiktaş'tan Sergen Yalçın açıklaması! Corona virüsü...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 21.09.2020 Giriş Tarihi: 21.09.2020

, 'ın yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin negatif çıktığını açıkladı.

Corona virüsüne yakalanan Teknik Direktörü 'dan sevindiren haber geldi. Genç teknik adama bugün yapılan testlerin negatif sonuçlandığı açıklandı.

Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesine konuyla ilgili açıklamada bulunan Sağlık Kurulu Koordinatörü Dr. Tekin Kerem Ülkü, "Futbol Takımımıza Trabzonspor müsabakası öncesi uygulanan rutin tarama testlerinde pozitif PCR sonucuna rastlanan Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın'ın ilgili protokoller uyarınca gerçekleştirilen kontrol PCR ve klinik tarama testlerinde negatif sonuç saptanmıştır" dedi.

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