13 Eylül 2020, Pazar
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İşte Beşiktaş'ın penaltı kazandığı pozisyon
Süper Lig'in açılış haftasında dev maçta Trabzonspor ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlılar, mücadelenin 63. dakikasında penaltı kazanırken, yeni transfer Bernard Mensah, 64. dakikada takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetti.
Süper Lig'in ilk haftasındaki dev maçta Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Konuk takım mücadelenin 63. dakikasında Atiba'ya yapılan müdahale sonrası penaltı kazandı. VAR incelemesinin ardından Trabzonsporlu futbolcu Flavio, çift sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kalırken, 64. dakikadaki penaltıyı gole çeviren Bernard Mensah, takımını 2 farklı üstünlüğe taşıdı.
İşte penaltı pozisyonu:
Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.
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