13 Eylül 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

İşte Beşiktaş'ın penaltı kazandığı pozisyon

İşte Beşiktaş'ın penaltı kazandığı pozisyon
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 13.09.2020

'in açılış haftasında dev maçta ile kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlılar, mücadelenin 63. dakikasında penaltı kazanırken, yeni transfer Mensah, 64. dakikada takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetti.

'in ilk haftasındaki dev maçta ile karşı karşıya geldi. Konuk takım mücadelenin 63. dakikasında Atiba'ya yapılan müdahale sonrası penaltı kazandı. VAR incelemesinin ardından Trabzonsporlu futbolcu Flavio, çift sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kalırken, 64. dakikadaki penaltıyı gole çeviren Mensah, takımını 2 farklı üstünlüğe taşıdı.

İşte penaltı pozisyonu:



Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.

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