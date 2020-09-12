12 Eylül 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Santon için son teklif

Santon için son teklif
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 12.09.2020

Sağ bek konusunda daha önce için Roma ile yapılan görüşmelerde büyük yol kat eden yönetimi, diğer alternatifler için bekleme kararı almıştı.

Sağ bek konusunda daha önce için Roma ile yapılan görüşmelerde büyük yol kat eden yönetimi, diğer alternatifler için bekleme kararı almıştı. İstediği isimlerden olumsuz sonuç alan siyah-beyazlılar, Davide Santon'un kiralanması için yeniden İtalyan ekibiyle masaya oturacak. Roma, Santon'u bonservisiyle satmak; Beşiktaş ise kiralamak için bastırıyor
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