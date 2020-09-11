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BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş'ta son durum! Nazım Sangare, Kalinic, Gökhan Töre...

İşte Beşiktaş'ta son durum!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 11.09.2020 Giriş Tarihi: 11.09.2020

Gelecek sezon çalışmalarını sürdüren 'ta gözler forvet ve sağ bek takviyelerine çevrildi. Başkan 'nin de açıkladığı bölgelere takviye yapacak olan siyah beyazlılarda listeye yeni yıldızlar da eklendi. Transfer döneminde N'sakala, Welinton, Mensah ve Montero'yu kadrosuna katan Beşiktaş, , Kalinic, gibi isimlerle de ilgileniyor. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi ve listedeki futbolcular hakkında detaylı bilgiler...

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen , N'skala ve Welinton ve Mensah'ı kadrosuna katmıştı. 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş'ın listesi de oldukça yoğun.

KALINIC

, rotasını yeniden Nikola Kalinic'e çevirdi. Kulübü ile 1 senelik daha sözleşmese bulunan 32 yaşındaki forvet için İspanyol ekibiyle temasa geçen siyah-beyazlılar, rakamı 2.5 milyon euro'dan daha aşağıya indiremezken, Hırvat oyuncuyla görüşerek "Bonservisini alabilirsen, bu işi hemen bitiririz" teklifini yaptı..

VINCENT ABOUBAKAR

Teknik direktör 'ın önceki gün yaptığı basın toplantısında adını açıkça söyleyerek "Evet aradığımız ve görüştüğümüz forvetlerden biri. Ayrıca iyi bir golcü" dediği Aboubakar ile ilgili Portekiz basınında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Abola'da yer alan habere göre, Vincent Aboubakar ile Porto kulübünün yöneticileri yapılan görüşmeler sonucunda sözleşme feshi konusunda uzlaşma sağladı. Kamerunlu golcünün 2021 yılında bitecek olan sözleşmesi kısa süre içinde feshedilecek. Yıldız futbolcu sağlık kontollerinden geçerse Beşiktaş'a transfer olacak.

NAZIM SANGARE

Beşiktaş, için Antalyaspor ile anlaşma aşamasına geldi. Akdeniz ekibine 500 bin euro kiralama bedeli ve 1.5 milyon euro satın alma teklifi yapıldı. Ancak 'nın, "Nazım bizim takımımız için önemli bir oyuncu. Ligin en iyi kanat oyuncularından biri. Böyle oyuncuları bulmak zor" diyerek bu transferi zora soktuğu belirtildi.

GÖKHAN TÖRE

Geçtiğimiz yıllarda Beşiktaş forması giyen deneyimli yıldız, anlaşmaya varılırsa eski takımına geri dönmüş olacak. 28 yaşındaki kanat oyuncusu, Sergen Yalçın'la 'da da beraber çalışmıştı. , geçen sezon Yeni Malatyaspor formasıyla 28 maça çıkarken 2 gol attı ve 5 asist yaptı. Öte yandan yıldız futbolcu henüz bir takımla anlaşmadığını açıkladı.

HARRY ARTER

Ada basınına göre Kartal, Bournemouth'un İrlandalı orta sahası ile ilgileniyor.

SANABRIA

Geçen sezon Genoa'ya kiralanan Paraguaylı milli futbolcu Sanabria'yı siyah-beyazlı kulübe önerdi. 24 yaşındaki forveti 1 seneliğine kiralayabileceklerini belirten Betisli yöneticiler, "Eğer performansından memnun kalırsanız, satın alma önceliği de sizde olur" diyerek Parguaylı forvetin Beşiktaş'a gitmesi için tüm kapıları adeta sonuna kadar açtı.

MARCELO

Beşiktaş'ta yeniden gündeme eski futbolcusu Marcelo geldi. Footmercato'nun haberine göre Tousart, Terrier, Gouiri, Marçal, Rafael, Tatarusanu ve Kenny Tete ile yolları ayıran Lyon'da sıradaki ismin Marcelo olabileceği belirtildi. Haberde Beşiktaş'ın 2 sezondur Marcelo'yu geri istediği ve bu transferin imkansız olmayacağı ifade edildi. Sözleşmesi Haziran 2021'de bitecek olan 33 yaşındaki Marcelo'nun geçen yıl taraftarlar ile yaşadığı gerginliği unutmadığını ve ailesinin de ülke değiştirmeye sıcak baktığı belirtiliyor.

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