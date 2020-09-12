12 Eylül 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Trabzon'a gitti

Beşiktaş Trabzon'a gitti
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 12.09.2020 Giriş Tarihi: 12.09.2020

, 'in ilk haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Trabzonspor karşılaşması için, Havalimanı'ndan Trabzon'a gitti.

Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlayan , takım otobüsüyle saat 16.30 sıralarında Uluslararası Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne giriş yaptı. Koronavirüs testi pozitif çıkan teknik direktör kafilede yer almadı. Yalçın'ın yerine yardımcı antrenör Murat Şahin yönetiminde sahaya çıkacak Beşiktaş, saat 17.00'de uçakla Trabzon'a hareket etti.

Trabzonspor ile Beşiktaş'ın Şenol Güneş Kompleksi'nde karşı karşıya geleceği mücadele yarın saat 20.00'de başlayacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
F.Bahçe mi Beşiktaş mı? Derbide kazanan belli oldu F.Bahçe mi Beşiktaş mı? Derbide kazanan belli oldu
Beşiktaş'a Lens teklifi! Süper Lig... Beşiktaş'a Lens teklifi! Süper Lig...
Beşiktaş'a göz kırptı! Taraftarı heyecanlandıracak hareket Beşiktaş'a göz kırptı! Taraftarı heyecanlandıracak hareket
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör