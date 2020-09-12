12 Eylül 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş kafilesi Trabzon'a geldi

Beşiktaş kafilesi Trabzon'a geldi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 12.09.2020

'in ilk haftasında Trabzonspor deplasmanına konuk olacak Beşiiktaş, 'a geldi. Siyah-beyazlı kafilede kulüp başkanı , asbaşkan Emre Kocadağ ve bazı yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Erdoğan Kaya, Fabrice N'Sakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, , Tyler Boyd, , Ajdin Hasic, , Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Atakan Üner, Kartal Kayra Yılmaz, Bernard Mensah, , Umut Nayir, Güven Yalçın, Cyle Larin'in yer aldığı kafile, kamp yapacağı otele yerleşti.

Medical Park Stadı'nda oynanacak Trabzonspor- müsabakası, 13 Eylül Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.

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