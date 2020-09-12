Beşiktaş kafilesi Trabzon'a geldi

Yeni sezon için savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, ikinci stoper transferinde mutlu sona yakın. İlk olarak bu bölgeyi Alanyaspor forması giyen Welinton'u alarak güçlendiren siyah-beyazlıların Başakşehir'in de gündeminde olan Bastos transferi için Lazio ile anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi. Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...