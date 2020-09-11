11 Eylül 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Hatayspor Tyler Boyd'un peşinde!

Hatayspor Tyler Boyd'un peşinde!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 11.09.2020

'in yeni takımı Hatayspor, formasıyla beklenen performansı sergileyemeyen 'a kancayı taktı.

'ın bu sezon kadroda düşünmediği 25 yaşındaki sol kanat 'u gündemine alan Hatayspor'un oyuncuya bir yıllık kiralama teklifi sunacağı öğrenildi. Altay'ın da ilgilendiği futbolcunun, kiralık gelmek şartıyla bordo-beyazlılara sıcak baktığı öğrenildi.
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