09 Eylül 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Samatta sürprizi

Beşiktaş'ta Samatta sürprizi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 09.09.2020

yönetiminin forvet listesinde 'nın da olduğu öğrenildi.

yönetiminin forvet listesinde 'nın da olduğu öğrenildi. 'in geçen sezon Falcao'dan önce alınmasını istediği Tanzanyalı oyuncu daha sonra 'ya transfer oldu. 27 yaşındaki futbolcu Aston Villa'da hayal kırıklığı yarattı.

İngiliz ekibi yeni bir forvet almak için transfer görüşmelerine başladı. Birmingham Mail'e göre Tammy Abraham için Chelsea ile büyük ölçüde anlaşmaya varıldı. Abraham'ın, Aston Villa'ya imza atması durumunda Beşiktaş'ın, Samatta için kiralama teklifi yapacağı bildirildi.

Beşiktaş'tan transfer bombası! Anlaşma sağlandı... haberin devamı

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