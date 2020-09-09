Beşiktaş - Gökhan Töre görüşmesi sona erdi!

Son dakika trasnfer haberi; Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, Yeni Malatyaspor ile olan sözleşmesini fesheden ve bonservisini alan Gökhan Töre'nin temsilcisi ile Nevzat Demir Tesisleri’nde bir araya gelmişti ve toplantı sona erdi. Toplantıdan sonuç çıkmadı. Taraflar kısa süre sonra yeniden bir araya gelecek.

Geçtiğimiz günlerde Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'dan 4 milyon TL karşılığında bonservisini alan Gökhan Töre, Beşiktaş ile görüştü.

Siyah-beyazlı ekibe gitmesine kesin gözüyle yapılan deneyimli futbolcu ile bugün masaya oturan Beşiktaş, ilk görüşmeden sonuç alamadı. Sonuçsuz kalan ilk görüşmenin ardından taraflar bir kez daha masaya oturacak.

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