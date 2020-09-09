09 Eylül 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş - Gökhan Töre görüşmesi sona erdi!

Beşiktaş - Gökhan Töre görüşmesi sona erdi!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 09.09.2020 Giriş Tarihi: 09.09.2020

Son dakika trasnfer haberi; Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren , ile olan sözleşmesini fesheden ve bonservisini alan 'nin temsilcisi ile ’nde bir araya gelmişti ve toplantı sona erdi. Toplantıdan sonuç çıkmadı. Taraflar kısa süre sonra yeniden bir araya gelecek.

Geçtiğimiz günlerde Süper Lig ekiplerinden 'dan 4 milyon TL karşılığında bonservisini alan , ile görüştü.

Siyah-beyazlı ekibe gitmesine kesin gözüyle yapılan deneyimli futbolcu ile bugün masaya oturan Beşiktaş, ilk görüşmeden sonuç alamadı. Sonuçsuz kalan ilk görüşmenin ardından taraflar bir kez daha masaya oturacak.

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