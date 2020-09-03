03 Eylül 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Markus Henriksen atağı

Markus Henriksen atağı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 03.09.2020

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Beşiktaş'tan flaş bir transfer atağı geldi. Siyah-beyazlılar, orta saha mevki için Markus Henriksen'i gündemine aldı. İşte detaylar...

Orta sahasını güçlendirmek için çalışmalarına devam eden , Markus Henriksen'i gündemine aldı. Yıldız futbolcunun bonservisinin elinde olması, Beşiktaş için en büyük avantaj olarak göze çarpıyor. Markus Henriksen, kariyeri boyunca 353 maça çıkarken 60 gol 44 asist üretmişti. Bu arada Henriksen'in geçen sezon bonservisini elinde bulunduran Hull'da hiç forma giyememesi, gönderildiği Bristol'da 4 maç oynadıktan sonra takımına gönderilip sözleşmesi daha sezon bitmeden feshedilmesi; teknik direktör 'ı düşündürüyor.

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