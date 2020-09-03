03 Eylül 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Kombine yok her maça ayrı bilet

Kombine yok her maça ayrı bilet
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 03.09.2020

Beşiktaş’ta hazırlıkları tam gaz sürüyor. Siyah-beyazlılarda alınan kararla yeni sezon için kombine satışı olmayacak, Süper Lig ve kupa maçları için tek maçlık bilet satılacak.

Beşiktaş yönetimi, takımının yeni sezondaki maçları için kombine bilet satışı yapmama kararı aldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın iç saha maçları için kombine satışı yapılmamasına, Vodafone Park'ta oynanacak her Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması için tek maçlık bilet satışına karar vermiştir" denildi. Eski kombine sahiplerine tek maçlık bilet satışlarında öncelik hakkı verileceği vurgulanırken şu ifadeler kullanıldı: "Son 4 ve son 3 sezonda kombine satın almış taraftarlarımız, tek maçlık biletlerin satışa sunulacağı ilk gün, son 2 ve son sezon kombine satın almış taraftarlarımız ise ikinci gün öncelikli olarak bilet satın alma hakkına sahip olacaktır."

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